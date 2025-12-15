Jhonathan Aray se adjudica el segundo meeting consecutivo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El destacado jinete demostró resiliencia al sobreponerse a una rodada y asegurar su dominio en el cierre de la temporada. La jornada final no solo consagró a Aray, sino que registró un 5y6 que pulverizó las cifras históricas de recaudación.

El Hipódromo Internacional La Rinconada clausuró con rotundo éxito su cuadragésima octava reunión, lo que marcó el final del tercer meeting del año la tarde de ayer domingo. La jornada, compuesta por trece vibrantes competencias, mantuvo al máximo el entusiasmo del público y, además, pulverizó una nueva y última marca en 2025 en el popular juego del 5y6 Nacional.

Cifra Histórica: Récord de Recaudación en el 5y6

El juego de las mayorías alcanzó una impresionante cifra récord en la jornada de cierre de diciembre, al totalizar Bs. 272.742.500,00.

Este monto no solo evidencia la masiva confianza y participación de la fanaticada hípica, sino que establece un nuevo hito en el historial de apuestas y abre la puerta a un desarrollo prometedor de las actividades hípicas para el año 2026.

Aray: Resiliencia y Consagración

En el plano deportivo, la jornada fue escenario de la consagración del jinete Jhonathan Aray, quien logró adjudicarse su segundo meeting consecutivo en La Rinconada. Aray demostró su templanza al reponerse de una rodada y, a pesar del percance, figuró entre los más destacados de la tarde.

Cinco jinetes lograron duplicar sus triunfos en la reunión 48, con la presencia de:

Jhonathan Aray: Montó a Fleet Street y Princesa Fina.

(Fleet Street)

(Princesa Fina)

Francisco Quevedo: Venció con Steady y Star White .

José Alejandro Rivero: Cruzó la meta en primer lugar con Star Of God y Colossus .

Katie Davis: Se llevó los honores con Silk Eyes y Princesa Julie .

Ricardo Santana: Conquistó la victoria con Special Element y Rockville.

La Tabla Final de Victorias: Jinetes Números

Una vez cumplida la décima quinta fecha de carreras que concluyó el tercer meeting, la tabla de estadísticas arrojó el siguiente resultado, que confirma el dominio absoluto de Aray en el último tramo del año:

1 Jhonathan Aray con 21 victorias.

2 Jaime Lugo y Oliver Medina con 15 victorias.

3 Robert Capriles, Yoelbis González y José Rivero con 12 victorias.

4 Winder Véliz y Francisco Quevedo con 10 victorias.

5 José Gilberto Hernández y Yonkleiver Díaz con 7 victorias.

Aray: Ganador Meeting Jinetes La Rinconada

De esta manera, Jhonathan Aray sella un año espectacular en el Hipódromo La Rinconada. Su capacidad para recuperarse tras contratiempos, como la rodada que sufrió en la jornada final, subraya una determinación inquebrantable que lo distingue.

Al conquistar su segundo meeting de forma consecutiva, el jinete no solo acumula triunfos, sino que se posiciona como una de las figuras más importantes y consistentes de la fusta nacional, lo que proyecta un futuro brillante en la élite del deporte hípico. Su dominio estadístico establece un parámetro de excelencia para la próxima temporada.