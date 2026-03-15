SPB: Marinos extiende su invicto con victoria sólida sobre Pioneros

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La Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) tuvo un choque tan imperdible como intenso en la noche de este sábado. Y es que Marinos de Oriente hizo vibrar el Rutaca Sport Arena con otra gran victoria, esta vez por 95-86 ante Pioneros del Ávila, para de esa manera mantener su invicto.

Unos Marinos intratables

El choque inició con un ida y vuelta constante, con ambos conjuntos acertando sus ataques. Si bien no hubo una distancia tan marcada, al final los de oriente ganaron el primer cuarto con solo dos puntos de diferencia.

Sin embargo, el elenco avileño salió con todo en el segundo y arrasaron con casi todo a su paso, lo que les permitió ganar el cuarto con seis de diferencia. De hecho, la primera mitad cerró 47-43 a su favor.

Pero a partir del tercero las cosas cambiaron por completo. Marinos salió con otra actitud y eso los impulsó para imponer su ley en los últimos dos cuartos. Al final, los dirigidos por el técnico Silvio Santander concretaron su cuarta victoria de la temporada en igual número de partidos.

Mejores anotadores de Marinos de Oriente

Alphonso Anderson | 24 puntos | 2 rebotes | 2 asistencias

Carlos Fulda | 24 puntos | 5 asistencias

Diamond Stone | 22 puntos | 6 rebotes

Bryan Jefferson | 17 puntos | 2 rebotes | 1 asistencia

Mejores anotadores de Pioneros del Ávila