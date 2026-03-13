SPB 2026 EN VIVO: ¡Actualizado! Juegos gratis por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La temporada 2026 de la SPB ya se siente en todo el país y durante esta semana los aficionados podrán disfrutar varios encuentros del baloncesto venezolano por la pantalla de Meridiano Televisión gratis en señal abierta para todo el país.

Además, quienes disfrutan de la SPB también podrán ver los partidos en alta definición mediante plataformas como Simpleplus, InterGo, NetunoGo y AbaTV Go, lo que amplía las alternativas para seguir cada jornada desde cualquier rincón de Venezuela.

Viernes 13 de marzo. Spartans Distrito Capital vs Gaiteros del Zulia / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Sábado 14 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Panteras de Miranda / Inicio 6:00 p.m.

Inicio 6:00 p.m. Domingo 15 de marzo. Panteras de Miranda vs Spartans Distrito Capital / Inicio 6:00 p.m.

/ Inicio 6:00 p.m. Martes 17 de marzo. Pioneros del Ávila vs Trotamundos de Carabobo / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Miércoles 18 de marzo. Centauros de Bolívar vs Panteras de Miranda / Inicio 7:00 p.m.

/ Inicio 7:00 p.m. Jueves 19 de marzo. Cocodrilos de Caracas vs Marinos de Anzoátegui / Inicio 7:00 p.m.

