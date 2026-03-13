Irad Ortiz Jr. fuera de acción este fin de semana tras caída en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Tras la evaluación médica realizada al fusta puertorriqueño Irad Ortiz Jr., luego de la rodada sufrida este jueves 12 de marzo en la quinta carrera de Gulfstream Park, su agente ofreció detalles sobre su estado de salud.

Ortiz Jr. cayó aparatosamente luego de que la potra A Moment of Love, del establo de Carlos David, se proyectara contra la baranda interna de la pista de grama, después de darse la salida. Los paramédicos atendieron de inmediato al profesional de Trujillo Alto, quien manifestó un fuerte dolor en la cadera, razón por la cual fue trasladado al Aventura Hospital.

Reposo preventivo para el campeón

Según declaraciones de Steve Rushing al periodista Mike Welsch de Daily Racing Form, Ortiz Jr. se encuentra "muy adolorido", por lo que no cumplirá con sus compromisos de monta este fin de semana y espera regresar a la acción la próxima semana.

Esta ausencia implica cambios de monta para sus compromisos de este viernes 13 y domingo 15 en Gulfstream Park. Asimismo, se verá afectado el programa del sábado 14 en Colonial Downs con motivo del Virginia Derby, jornada en la que el boricua tenía siete conducciones asignadas.

Se espera que Irad Ortiz Jr. retorne el próximo jueves 19 de marzo, fecha para la cual ya tiene cinco ejemplares inscritos. El jinete actualmente domina el Championship Meet 2025-2026 con 81 victorias, encaminado a revalidar su título en el óvalo de Hallandale Beach.