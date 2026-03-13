Shai Gilgeous-Alexander tumba un récord histórico de Wilt Chamberlain

Suscríbete a nuestros canales

El libro de récords de la NBA ha sufrido hoy una de sus modificaciones más impactantes en décadas. En una liga donde los hitos de la era moderna suelen palidecer ante las estadísticas astronómicas de los años 60, Shai Gilgeous-Alexander (SGA) ha logrado lo que muchos consideraban inalcanzable: superar a Wilt Chamberlain.

Un nuevo estándar de consistencia

La estrella de los Oklahoma City Thunder ha establecido una nueva marca histórica de más partidos consecutivos anotando 20 o más puntos (127). Con esta hazaña, Gilgeous-Alexander deja atrás el registro que ostentaba Chamberlain (126), cuya longevidad anotadora parecía protegida por el paso del tiempo.

Este logro no solo resalta la capacidad anotadora de Shai, sino una regularidad sin precedentes en la era del baloncesto de alta intensidad. Mientras que Chamberlain basaba su dominio en la fuerza física y la estatura bajo el aro, SGA ha construido este récord mediante:

Eficiencia en el tiro: Manteniendo porcentajes elevados a pesar del volumen de intentos.

Adaptabilidad: Capacidad para anotar contra defensas diseñadas específicamente para frenarlo.

Presencia física: Una durabilidad que le ha permitido estar en cancha noche tras noche para mantener la racha viva.

Hasta ahora, el nombre de Wilt aparecía en casi todas las categorías de "más partidos consecutivos", a menudo compartiendo espacio con leyendas como LeBron James. Que Gilgeous-Alexander sea quien finalmente rompa esta barrera confirma su estatus no solo como una estrella actual, sino como un jugador de época que está redefiniendo los límites de la liga.