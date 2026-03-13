Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 13 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo de Gulfstream Park ofrece una llamativa cartelera para el viernes 13 de marzo, donde en esta ocasión diez carreras se robarán la atención como parte de otra semana de actividad del Championship Meet 2025-2026.

Este día nos trae varias pruebas interesantes con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Irad Ortiz Jr. sufrió una caída este jueves en la quinta competencia y fue trasladado a un centro de salud; se espera la notificación oficial sobre si cumplirá con sus compromisos o si habrá cambios de monta.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,000 metros sobre grama, una prueba de Maiden Optional Claiming de $50,000. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1,000 m, grama (12:50 p.m. VEN)

Ship Serve (8): Firme candidato que debe responder a las exigencias de su jinete.

Baby Rasta (3): Debuta listo para dar la pelea desde el comienzo.

Finding Candy (4): Surge como sorpresa, pues tiene cierta experiencia en el tiro.

Segunda Carrera | 1,700 m, tapeta (1:20 p.m. VEN)

Pasajera (5): Su experiencia en la distancia la ayuda muchísimo (de 15-2).

Dialithic (6): Tiene velocidad y Víctor Barboza Jr. la presenta en gran forma.

Camm’s Princess (7): Ideal para combinar en las taquillas.

Tercera Carrera | 1,700 m, tapeta (1:50 p.m. VEN)

Science Rockets (5): Por su actuación pasada quedó listo para un triunfo aquí.

Au Naturel (3): Regresa a la superficie sintética, donde lo ha hecho bien.

I Wanna Be Me (1): Gran sorpresa en puerta que monta Javier Castellano.

Cuarta Carrera | 1,700 m, tapeta (2:20 p.m. VEN)

Bernabeu (2): En su primera actuación sobre esta superficie salió airoso de forma cómoda. Vuelve con el jockey que lo hizo ganar, Jorge Ruiz. Luce como una de las bases para responder.

Quinta Carrera | 1,700 m, grama (2:51 p.m. VEN)

Love’m Or Liam (3): Por algo Mott le sube 100 metros y confía en Junior Alvarado nuevamente.

Gold Sovereign (5): Con un fuerte remate puede surgir en el tramo final.

War and Majesty (9): Aunque tiene 291 días sin correr, posee gran opción para sorprender.

Sexta Carrera | 1,600 m, arena (3:22 p.m. VEN)

Speak Easy (7): Ahora sin las gríngolas será un hueso duro de roer.

Real Macho (2): Tiene buen récord en la distancia; está de turno en este grupo.

Unclecharliesgift (5): Otro experto competidor en la milla que no se debe olvidar.

Séptima Carrera | 1,000 m, grama (3:53 p.m. VEN)

I’mwishingonastar (1): En una competencia difícil, apostaremos por la calidad de esta conducida por Luis Sáez, quien ha amenazado con ganar en grama y tapeta. Nuevamente parte por un puesto que debe superar.

Octava Carrera | 1,000 m, tapeta (4:23 p.m. VEN)

Silicium (FR) (9): Es el dato clave para hoy. La yegua del establo de Daniel Hurtak pasa por un buen momento. Es rápida, está invicta en Gulfstream Park y este recorrido es cómodo para ella. Ajustó 600 metros en 38.1 a inicios de mes.

Novena Carrera | 1,200 m, arena (4:54 p.m. VEN)

Ruleroftheuniverse (7): Regresa listo para sacar la clase después de participar en hipódromos fuertes.

Big Timer (4): A pesar del hándicap de 126 libras, tiene que incluirse en los boletos.

Culpa (1): Lo indicamos pues, si gana y no lo damos, tendremos esa "culpa" encima.

Décima Carrera | 1,600 m, grama (5:24 p.m. VEN)