Precio oficial del dólar BCV para este viernes 13 de marzo

La divisa estadounidense tuvo un incremento de 2,29 bolívares

Wandor Dumont
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 08:04 pm
Precio oficial del dólar BCV para este viernes 13 de marzo
El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y el euro que circularán este viernes 13 de marzo. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, ambas monedas extranjeras tuvieron un incremento durante la jornada de este jueves 12 del mes en curso en las mesas de cambio. El precio del dólar estadounidense se ubicó en Bs 443,25 mientras que el euro se plantó en 510,34 bolívares.

La entidad financiera privada que tuvo la cotización más alta para la compra y venta de divisas fue el Banco Mercantil con Bs. 512,85 y 530 bolívares, respectivamente.

Cambio en la economía

El Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre de 2025 aumentó 7,07% con respecto al cuarto trimestre de 2024. En este periodo, el BCV reportó crecimientos de 13,41% en la actividad petrolera y de 5,30% en la actividad no petrolera. En el año 2025, el PIB mostró un crecimiento de 8,66%.

El Banco Central de Venezuela autorizó el pasado 26 de enero que las entidades Banco ExteriorBancaribeBanco Fondo Común BFC y el Banco Venezolano de Crédito, se sumen al sistema de subasta de divisas.

Recordemos que el primer grupo que fue autorizado fueron: Banesco, Mercantil Banco UniversalBBVA Provincial, Banco Nacional de Crédito (BNC) y Bancamiga, los cuales la semana pasada fueron autorizadas a vender divisas a sus clientes con cuentas en el exterior.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.

Jueves 12 de Marzo de 2026
