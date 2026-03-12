Ricardo Arjona subió a fan venezolana al escenario y así fue la reacción

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor guatemalteco Ricardo Arjona cumplió el sueño de una fanática venezolana, al subirla al escenario y cantar a todo pulmón el emblemático tema “Señora de las cuatro décadas”, que hizo enloquecer al público.

Un momento único

Fue Geraldine Mageguar quien estuvo en el show del artista realizado el pasado domingo 8 de marzo en el Maverick Center, en West Valley, Utah.

La criolla asistió al concierto con un enorme letrero que decía: “Hoy quiero ser tu señora de las cuatro décadas”, sin imaginar que el intérprete cumpliría su meta realidad, como parte del Día de la Mujer.

En redes sociales corren imágenes del momento que la mujer estaba en el escenario abrazando a Ricardo.

El gesto de Arjona hizo despertar gritos, aplausos y algunas lágrimas de los presentes, por el cariño que siempre ha mostrado con sus fanáticas, en especial con venezolanas, ya que su pareja es la modelo criolla Deisy Arvelo.

Con palabras y un tremendo abrazo, Geraldine enterneció a los presentes y a internautas que la han llenado de mensajes de amor en Instagram.

La venezolana se pronuncia

La mujer que se ha convertido muy popular en redes, resaltó que estaba sin palabras por haber tocado a Ricardo y que el cartel fue su gran ayudante para cumplir su objetivo.

“Hice ese cartel con el sentimiento más grande del mundo con la esperanza de que pasara lo que pasó: Ricardo Arjona lo leyó y cumplió mi sueño, ser su señora de las 4 décadas por un instante. Gracias por tus letras tan certeras y tus melodías que son armonía”, escribió en su perfil de Instagram.