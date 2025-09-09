Ricardo Arjona se lleva una grata sorpresa en su visita al estadio de los Mets

Suscríbete a nuestros canales

En medio de su gira ‘Lo que el seco no dijo’, Ricardo Arjona hace una parada en el estadio Citi Field, gracias a una invitación de los Mets. A través de un vídeo el cantante documentó su paso por el emblemático lugar.

El material disponible en su cuenta de X, se al guatemalteco hacer un recorrido por sus instalaciones. Su visita fue de gran agrado para los trabajadores del estadio, una persona en particular logró hacer clic con el intérprete.

La jocosa conversación entre Ricardo Arjona y una mujer dominicana llamada Teresa, acaparó la mirada de sus seguidores por cercanía de ambos y la soltura de sus palabras. Incluso, la señora se atrevió a cantar a capella, siendo elogiado por el vocalista.

Por su parte, Ricardo Arjona quedó satisfecho por estar en el estadio de los Mets. Además, recordó su pasado como beisbolista.

“Cuando los Mets de NY te invitan a su estadio y te dejan conocer la grandeza del lugar, la historia que lo cobija y a Teresita, una belleza que trabaja por aquí. Gracias a toda la gente de los Mets por las atenciones y a Teresita por el dueto fantástico. Cosas que pasan.”, escribió para acompañar el video.

Conciertos de Ricardo Arjona en Estados Unidos

Para el 2026, el cantautor iniciará el año con grandes presentaciones en Estados Unidos.