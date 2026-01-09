Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez compran dos impresionantes villas

Suscríbete a nuestros canales

Si algo es conocido de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, es que son apasiones por el lujo, exclusividad y confort. Es lo que demuestra las dos nuevas villas que compraron en una isla privada del mar rojo.

Puro lujo

En los medios y redes corren imágenes de ambos posando muy felices con las villas de fondo, que tiene un diseño único y llamativo que ha dejado impresionado al público.

En imágenes posteadas por Hola Argentina, se muestran detalles únicos de la casa de los futuros esposos que cuenta con piscina, cine, gimnasio privado y un amplio garaje con la capacidad de albergar hasta 20 carros.

Las villas de lujos es un paraíso privado para el astro del fútbol, con el propósito de vivir y coleccionar momentos únicos con sus cinco hijos y con Rodríguez, con quien la boda está planeada para realizarse este 2026 en Portugal.

Un patrimonio alto

En información recogida en diversos medios, afirman que para acceder a las villas de Ronaldo, es por barco o hidroavión. Además, notifican que el portugués de 40 años, buscaba ampliar su patrimonio inmobiliario.