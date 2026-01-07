Mira el peinado que le hizo Cristiano Ronaldo a su hija Bella Esmeralda

Suscríbete a nuestros canales

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo volvió a conquistar no solo a los fanáticos del deporte, sino también a los amantes de los momentos familiares tiernos, tras aparecer en un video publicado por Georgina Rodríguez en Instagram peinando a su hija Bella Esmeralda.

En el clip, Ronaldo aparece dedicando tiempo de calidad a su hija menor, aprovechando sus días de descanso en Arabia Saudita, donde actualmente vive tras firmar contrato en 2022 con el equipo Al Nassr, donde ha marcado 93 goles en 105 apariciones.

Cristiano Ronaldo derrocha ternura en redes

Cristiano Ronaldo ha sido reconocido a lo largo de su carrera no solo por sus goles, títulos y récords, sino también por su papel como padre. En esta oportunidad, se le ve haciéndole dos colitas a la princesa, su última hija con Georgina. “Disfrutando con papá”, escribió la empresaria en la historia.

Vale recordar que, en diversas entrevistas y publicaciones, el futbolista ha definido la paternidad como uno de los mayores privilegios de su vida, y pruebas como este video con Bella Esmeralda muestran que para él el rol familiar es tan significativo como cualquier trofeo.

En múltiples oportunidades, Ronaldo ha compartido momentos íntimos con sus hijos en redes sociales, desde cumpleaños hasta celebraciones familiares, dejando ver su lado más sensible y cercano fuera de los estadios.

Bella Esmeralda: la pequeña que derrite corazones

Bella Esmeralda, la hija menor de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, nació en abril de 2022, junto a su gemelo Ángel, quien lamentablemente falleció poco después del nacimiento.

Este trágico suceso marcó profundamente a la familia, que en aquel momento compartió públicamente su dolor y agradeció el apoyo de sus seguidores mientras celebraban la vida de Bella como una luz de esperanza en medio de la tristeza.

Desde entonces, Bella ha sido protagonista de varias publicaciones emotivas de sus padres, incluidos mensajes especiales en sus cumpleaños y momentos de ternura que Cristiano suele compartir, reflejando el vínculo afectivo con su hija menor.

Cristiano también es padre de Cristiano Ronaldo Jr. de 15 años de edad y, además de Bella, junto a Georgina también tiene a: los gemelos Eva María y Mateo que nacieron en 2017 mediante gestación subrogada y Alana Martina, su primera hija biológica de 9 años de edad.