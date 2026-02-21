Estrella de “Jersey Shore” recibe diagnóstico devastador

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de “Jersey Shore” de MTV, Nicole “Snooki” Polizzi fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino luego de unos chequeos de rutina. A través de un video en TikTok compartió la noticia con todos sus seguidores para crear conciencia en las mujeres.

Aunque no es el diagnóstico que esperaba, la enfermedad fue detectada en etapa 1, por lo que se puede tratar a tiempo y evitar futuras complicaciones. La mujer de 38 años, de origen chileno, ha tomado la noticia con calma, aferrándose a la voluntad de Dios.

“Resultó ser cáncer cervical en etapa 1, llamado adenocarcinoma. Obviamente no es la noticia que esperaba, pero tampoco es la peor noticia, simplemente porque lo detectaron muy temprano. ¡Gracias a Dios!”, dijo en el video.

Nicole “Snooki” Polizzi enfrenta el cáncer

Nicole “Snooki” Polizzi informó que será transferida a un oncólogo y se someterá a un escaneo PET para determinar si el cáncer se ha extendido a otras partes de su cuerpo.

“Obviamente, creo que es la elección inteligente aquí es la histerectomía. Todavía conservaré mis ovarios, lo cual es una buena señal. Pero sí, tengo que sacar el cuello uterino y el útero. Todo depende del escaneo PET", comentó.

Estrella de “Jersey Shore” crea conciencia

La estrella de MTV invitó a las mujeres a realizarse chequeos anuales para descartar presencia de la enfermedad en su cuerpo, argumentando que, un diagnóstico temprano puede salvar vidas.