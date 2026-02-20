Gigante fue nombrado Caballo del Año 2025 en Virginia

Suscríbete a nuestros canales

Gigante, con 1,3 millones de dólares en ganancias fue distinguido como Caballo del Año Criado en Virginia 2025, lidera una lista de ganadores cuyos contactos serán premiados por su esfuerzo el sábado 14 de marzo en Colonial Downs.

En el célebre Virginia Derby Day en New Kent, la entrega de trofeos se llevará a cabo en el escenario del círculo de ganadores entre carreras.

Un campeón con todos los honores

Gigante, propiedad de L and N Racing LLC y Clark Brewster, obtuvo tres victorias el año pasado (dos en césped y una en tierra) y $241,578 en ganancias. El hijo Not This Time, de 6 años, también fue nombrado Caballo de Grama del Año criado en Virginia.

Gigante comenzó el año con una victoria en el Colonel ER Bradley Stakes en Fair Grounds, y después de ganar puestos en el Muniz Memorial (G2) en Nueva Orleans y el Find Stakes en Colonial Downs, ganó dos carreras consecutivas en Remington: el Remington Green Stakes y una carrera de asignación. El caballo entrenado por Steve Asmussen fue criado por Ann Mudge Backer y Smitten Farm.

De las 31 participaciones de Gigante, siete tuvieron lugar en el hipódromo de New Kent, incluyendo victorias en el Secretariat Stakes (G2) de 2023, el Kitten's Joy Stakes de 2022 y una primera victoria en peso especial ese mismo año. En total, el ganador del premio Virginia ha recaudado $1,371,978 antes de la carrera de primavera.

Estos son los Campeones de Virginia 2025

Campeón Macho adulto: Repo Rocks, de ocho años ganador de $184,875 en 2025.

Campeón Hembra adulta: Winfinity, hija de Not This Time, recaudó $143,480 en siete carreras el año pasado.

Campeón de dos años: Doubting Thomas, con dos participaciones acumula ganancias de $127,500.

Mejor Macho Mayor Certificado por Virginia: Mindframe, tras una temporada estelar que incluyó dos victorias en carreras de Grado 1 y una de Grado 2. Acumula $2,054,580.

Campeona potra de tres años: Just Philtored, se impuso en la Maryland Juvenile Filly Stakes en Laurel.

Mejor entrenadora: Madison Meyers, obtuvo 19 victorias, y ganancias de $1,043,173.

Criador del Año: Larry Johnson, sumó 18 victorias y acumuló $861,273 en ganancias.