En la ruta al Kentucky Oaks: Labwah capturó 50 puntos con su victoria aplastante en el UAE Oaks (G3) en Meydan

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo de Meydan, en los Emiratos Árabes, celebra una cartelera de ocho competencias en la cual se corrió las UAE Oaks (G3) en distancia de 1,900 metros, exclusiva para potras de tres años, donde Labwah, desde la partida se llevó los honores de manera aplastante ante sus rivales, que jamás fueron enemigas en los últimos metros.

Meydan Racecourse en la ruta al Kentucky Oaks G1

El UAE Oaks (G3) es la única competencia que forma parte del Camino Euro/Medio Oriente, exclusiva para potrancas de tres años que tienen aspiraciones de estar presentes en las Kentucky Oaks (G1).

Labwah, tras su victoria impresionante en el Cocoa Beach Stakes en enero, regresaba para esta carrera más preparada y sin dar ventajas. Su jinete, Bernardo Pinheiro, la ubicó al frente del pelotón desde la partida, para no soltarla y vencer por vía de galope.

Hija de Charlatan en War Tigress por War Chant y con el entrenamiento de Salem bin Ghadayerm, sumó su tercera victoria y de manera consecutiva, en cuatro presentaciones, para los colores del Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum.

La ganadora agenció crono de 2:00.57, y colocó una ventaja no menor de seis cuerpos sobre Yuno, que atropelló en los finales para conquistar esa posición.

Esta prueba ofreció una escala de 50-25-15-10-5 para las cinco primeras clasificadas, que fueron Labwah, Yuno, Dozalla, Pretty and Famous y Auntie Fair.