Balboa y Law School, encabezan los Stakes programados para la jornada del sábado en Laurel Park

Una cartelera de nueve competencias fue programada para la jornada de este sábado 21 de febrero en el hipódromo de Laurel Park, Maryland. Tarde de lujo en la cual estarán presentes los ejemplares de tres años que buscan un cupo extra para el Kentucky Derby y Kentucky Oaks.

El Wide Country Stakes y el Miracle Wood Stakes repartirán $100,000 cada uno en distancia de 1,400 y 1,600 metros respectivamente; aunque no pertenecen a la serie del camino para para las Rosas y Lirios, en mayo, son carreras que sirven de preparatorias para las próximas pruebas puntuables.

Jornada selectiva de lujo en Laurel Park

La jornada estelar del sábado en Laurel Park, Maryland, inicia a la 1:00 p.m. hora de Venezuela. La primera carrera selectiva será el Wide Country Stakes, en la séptima carrera en turno. En esta prueba fueron inscritas cinco potrancas de tres años.

Law School destaca con una campaña de tres victorias que incluye el Parx Future Stars Filly Division Stakes, corrido en diciembre en Parx Racing. Contará con la monta del jinete sensación, ganador del premio Eclipse Awards como jinete aprendiz 2025, Yedsit Hazlewood, quien recibirá las instrucciones de trainer campeón Jamie Ness.

El Miracle Wood Stakes de $100,000 será la octava y presenta a Balboa como máximo contendiente de la carrera, donde enfrentará a seis rivales. Esta prueba se corre a una milla en la cual el hijo de Not This Time llega con dos victorias para la entrenadora Brittany Russell.

Entre sus logros se encuentra el James F. Lewis III Stakes, en agosto de la pasada temporada. Balboa debutó en la temporada en Jerome Stakes escoltando a My World en Aqueduct el pasado enero.