Premio Lo Nuestro 2026: Paloma San Basilio es galardonada por su excelencia

La música en español vivió una noche histórica con el reconocimiento que recibió Paloma San Basilio en la edición de Premio Lo Nuestro 2026, donde fue exaltada con Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

En una ceremonia llena de emoción y nostalgia, la artista ibérica se convirtió en símbolo de talento europeo dentro de una gala dominada por los sonidos latinos, urbanos y contemporáneos.

Con más de 50 años de trayectoria y más de 16 millones de discos vendidos, Paloma San Basilio construyó una carrera sólida, elegante y profundamente versátil, por lo que el reconocimiento honra su legado musical e impacto en la cultura hispanohablante.

El Premio Lo Nuestro a la Excelencia

En esta edición de Premio Lo Nuestro, la organización decidió reconocer la dimensión artística de Paloma San Basilio con el Premio a la Excelencia, destacando su contribución a la música en español y su capacidad de mantenerse vigente durante más de cinco décadas.

El galardón celebra no solo sus cifras de ventas, sino su coherencia artística, su elegancia interpretativa y su influencia en generaciones de cantantes que encontraron en su repertorio una escuela de sensibilidad y técnica vocal.

Compañía de importantes artistas

Paloma, quien es una de las voces más respetadas de la balada en español, estuvo acompañada en su homenaje por las jóvenes talentosas Sofía Reyes, Yami Safdie y la venezolana Elena Rose, con quienes cantó sus éxitos: "Cariño mío", "Beso a beso" y "Luna de miel", acompañadas del pianista Arthur Hanlon.

De la mano del presentador Javier Romero, la española recibió el respetado galardón: "Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarme en este día tan especial. Formar parte de lo nuestro es un privilegio".

"Somos hispanos, somos latinos, somos gente que amamos, que toleramos. Para mí formar parte de Lo Nuestro es un privilegio. Gracias a Univisión, me lo llevaré con todo el cariño del mundo. Seguiremos siendo un referente en el mundo", puntualizó la artista de 75 años.