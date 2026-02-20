Premio Lo Nuestro 2026: Juanes es reconocido por su trayectoria

Suscríbete a nuestros canales

El cantante colombiano Juanes recibió el galardón a la trayectoria en Premio Lo Nuestro 2026 por sus años de carrera musical y sus aportes a la música latina.

A sus 53 años, el intérprete de “La Camisa Negra” encendió el escenario con un recorrido de sus mejores canciones a lo largo de 25 años de trayectoria. Sus inicios fueron en el rock y con el trascurso del tiempo fue evolucionando, colaborando con otros artistas.

“La Camisa Negra”, “A Dios le Pido”, “Me Enamora” y más fueron los temas que sonaron en el Kaseya Center de Miami.

Reconocimiento a la trayectoria

Tras finalizar su presentación Juanes recibió el reconocimiento a la trayectoria por parte de sus compatriotas Morat. La agrupación fueron los encargados de entregar el galardón entre gritos y aplausos.

En su discurso, motivó a los jóvenes a aprender a tocar algún instrumento contando su experiencia de cuando tuvo ese contacto con la guitarra a los 9 años y decidió dedicarse a la música.

“He estado en la música, me ha dado tantas alegrías y tantas lágrimas verdaderas porque vivo con pasión cada momento, me ha ayudado a entenderme a encontrarme, me ha permitido lo más importante que es conocerlo a ustedes”, expresó.