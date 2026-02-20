Elena Rose y Beto de Rawayana derrochan sensualidad en Premio Lo Nuestro

Suscríbete a nuestros canales

Los venezolanos del momento Elena Rose y Beto de Rawayana se presentaron por primera vez en Premio Lo Nuestro 2026 con un performance cargado de intimidad y sensualidad.

Los cantantes abrieron con el tema “Luna de Miel” en una actuación impecable desde una cama en el centro del escenario donde sus voces y química se hacía visible ante el público.

El perreo inició cuando el ambiente romántico fue interrumpido con la canción “Nawará”, una producción que forma parte del nuevo álbum de la banda criolla.