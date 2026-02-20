Farándula

Elena Rose y Beto de Rawayana derrochan sensualidad en Premio Lo Nuestro

Kleimar Reina
Jueves, 19 de febrero de 2026 a las 09:43 pm

Los venezolanos presentaron “Luna de Miel” y Nawará”

Los venezolanos del momento Elena Rose y Beto de Rawayana se presentaron por primera vez en Premio Lo Nuestro 2026 con un performance cargado de intimidad y sensualidad.

Los cantantes abrieron con el tema “Luna de Miel” en una actuación impecable desde una cama en el centro del escenario donde sus voces y química se hacía visible ante el público.

El perreo inició cuando el ambiente romántico fue interrumpido con la canción “Nawará”, una producción que forma parte del nuevo álbum de la banda criolla. 

 

