Se complica el camino del Deportivo Táchira en la Copa Libertadores

El conjunto tachirense llegaba con fuertes ánimos a este encuentro tras su agónica victoria en penales (5-3) la semana pasada ante The Strongest. Hoy cayó 1-0 ante un Deportes Tolima por el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores que definió el encuentro por simples detalles.

Desde el inicio del partido, el aurinegro salió al campo con coraje, buscando el balón en todo momento y mostrando una fuerte intensidad que perduró durante la mayor parte del encuentro. Tolima, por su parte supo resistir el ataque e inteligentemente logró anotar el único tanto del partido gracias a un rebote que el colombiano Kelvin Flórez supo aprovechar al minuto 65’.

Próximo compromiso del Táchira

El Deportes Tolima regresa a casa con una ventaja estratégica, obligando al equipo tachirense a buscar una victoria épica en territorio visitante. Antes de esa cita, los dirigidos por el estratega aurinegro deberán cambiar el "chip" rápidamente para enfocarse en su compromiso de la Liga Futve ante Monagas SC, un duelo clave para mantener el ritmo en la liga local.

La resolución final de esta batalla tendrá lugar el próximo jueves 26 de febrero en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El pitazo inicial será a las 8:30 p.m. (hora de Venezuela), donde el Táchira buscará otra noche de gloria que le permita seguir soñando en el torneo continental.

Nota de: Luis Alfonso L. Meza | @aluismeza