José Manuel Suárez revela posible embarazo de Daniela Alvarado

Este jueves 19 de febrero cumple 38 años el actor venezolano José Manuel Suárez. Una vuelta al sol muy importante para el artista, por haber recibido en su hogar a Olivia, una hermosa pequeñita que adoptó con su esposa, la también actriz Daniela Alvarado.

José Manuel y el gran deseo

“Josemanuelito”, como lo llama cariñosamente Daniela, ha posteado en Instagram un carrusel de imágenes muy sonriente con Olivia, quien llena su vida de amor, cariño y mucho respeto desde la llegada a su hogar.

El también director y escritor, ha resaltado que pide a Dios como deseo de cumpleaños, que su hija siga siendo sana, inteligente, brillante y que su sonrisa siempre sea la inspiración para hacer las cosas bien en su nombre.

Además, pide que la salud de su pareja mencionado una edad gestacional, que ha encendido las alarmas de un posible embrazado en la querida protagonista de la novela "Angélica Pecado".

“Pido por la entereza de mi amor, de mi Danielita, por el levantamiento absoluto de cualquier molestia, por su recuperación y feliz término gestacional de nuestra extensión de amor. El mejor regalo de esta etapa de mi vida, será el retorno del pilar de nuestro hogar junto a nuestro nuevo retoñito”, ha escrito.

Según Medline Plus, la edad gestacional es la medida estándar, expresada en semanas y días, para determinar qué tan avanzado está un embarazo, calculada desde el primer día de la última menstruación.

Mensaje de amor de Daniela

Alvarado que se casó con José Manuel el 17 de septiembre del 2021 en una hermosa celebración en Caracas, ha recurrido a su Instagram para darle un mensaje de felicitaciones a su esposo, pareja, amigo y compañero.

La artista destaca que Suárez ha sido su bálsamo de salvación en momentos difíciles, cuidador y salvador de su corazón.

“Por ahora hoy quiero decirte Feliz Cumpleaños. Hoy quiero celebrar tu vida, tu sonrisa, tu magia, tus ojos que siempre buscan los míos, tus ocurrencias y tu inteligencia. Ya sabes cuál es tu regalo, espero que Dios me dé el tiempo correcto, la bendición, la entereza, la fuerza y la alegría de poder entregártelo", asegura.

La pareja desde hace meses es foco de comentarios en los medios nacionales, que afirman que Daniela está en la dulce espera. Pero, que según aún no ha querido compartirlo con el público.

Fue en enero de este 2026 que los artistas presentaron a su hija en redes sociales, con una hermosa publicación que despertó comentarios de amor en el público.