Aseguran que Daniela Alvarado está embarazada a sus 44 años

El periodista y presentador Ronald Sanoja asegura que la actriz venezolana Daniela Alvarado, se encuentra en la dulce espera. A través de un video posteado en Instagram, el conductor informó que la artista de 44 años no ha querido revelar la gran noticia.

Daniela Alvarado embarazada

Sanoja destacó que luego de muchos años a la querida actriz protagonista de grandes telenovelas como “Angélica Pecado” y “Voltea pa'que te enamores”, se le dio el embarazo con su esposo, el también actor José Manuel Suárez.

“Por fin Daniela Alvarado está embarazada. Están a la espera de un nuevo integrante, felicidades. Ella no lo ha confirmado todavía, no ha dicho nada, pero, fue que lo pidió con tante fe que se le ha dado”, comentó el conductor del programa “Zona I”.

De ser verdad la noticia, el embarazo llega de la mejor forma posible para Danielita, ya que en los primeros días de enero confirmó la adopción de una hermosa pequeña llamada Olivia, que llena su vida de mucho amor.

Daniela en plena maternidad

Fue con una bonita imagen familiar que la hija de Carmen Julia Álvarez y Daniel Alvarado “El negrito Fullero”, compartió la noticia, que despertó múltiples comentarios de amor y felicitaciones.

En la fotografía se muestra Alvarado y José Manuel muy sonrientes cargando a la pequeña Olivia, sin revelar muchos detalles y pidiendo prudencia por el momento.

Recordemos que fue en el año 2021 que los actores se casaron en una hermosa boda realizada en Caracas, donde Daniela llevó un vaporoso vestido de Hugo Espina.

La crema y nata de la farándula nacional hizo acto de presencia en la Iglesia Don Bosco de Altamira, para vivir la ceremonia eclesiástica.

Tras el enlace muchos se habían estado preguntando por la llegada de los hijos, que hoy podría ser una gran realidad para ambos.