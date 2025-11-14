Daniela Alvarado se realizó un arreglo estético: aplauden su cambio de aspecto

Suscríbete a nuestros canales

La actriz venezolana Daniela Alvarado sorprendió en redes sociales por el arreglo estético que se ha realizado, con el fin de mejorar su sonrisa. Y es que, la artista se colocó carillas, con odontólogos especialistas que le dieron un resultado de lujo.

A través de Instagram Alvarado compartió un video de todo lo que fue el procedimiento, siempre muy pendiente de cada detalle. Con mucha emoción la protagonista de la popular novela “Voltea pa'que te enamores”, mostró el resultado con una enorme sonrisa de oreja a oreja.

Daniela habla de sus dientes

La decisión fue muy pensada por la artista, en especial por el deterioro que tenían sus dientes en los últimos años, los cuales tomaron un color muy amarillo.

“Entiendo que muchos tengan prejuicios con respecto a las carillas, yo los tenía por mis dientes. Siguen debajo de esta película tan delgada, lo necesitaban, no sólo por el color, sino por el daño recibido a través de los años, el refresco fue uno de esos daños más gigantescos”, escribió en el pie de foto del post.

Agradecimiento

En este sentido, extendió palabras de agradecimientos a sus doctores por todo el cariño y paciencia en el proceso, para ayudarla a tener una sonrisa ahora llena de confianza.

“Si los doctores no hubiesen llegado a mi vida, seguiría creyendo que todo estaba bien y con mi salud bucal comprometida y dientes agrietados a punto de partirse”, dijo.

En el video la doctora le explicaba cada paso a la actriz, como que son carillas de porcelana, que consisten en unas finas láminas de cerámica que se adhieren a la parte frontal de los dientes.