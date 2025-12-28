MLB

Félix Hernández ha tenido un impresionante incremento en los votos que lo hacen acercarse al Salón de La Fama

El "Rey" es el único venezolano en lanzar un juego perfecto en las Grandes Ligas

Domingo, 28 de diciembre de 2025
FOTO: CORTESÍA
Desde Luis Aparicio, han sido varios los peloteros venezolanos que han estado en la boleta elegible, para el Salón de La Fama y no lo han conseguido. Sin embargo, el caso de Félix Hernández causa mucha impresión por el gran ascenso que tuvo un año a otro.

Algunos porque los cronistas consideran que no cuentan con los números suficientes y otros que se han visto perjudicados por temas extradeportivos, lo cierto es que en el caso del "Rey", todo pinta diferente.

Félix Hernández aumentó considerablemente su respaldo:

El ex lanzador de los Marineros de Seattle comenzó a ser elegible desde la campaña anterior y solamente contó con el 10% de las votaciones. No obstante, en este 2025 adquirió una cifra que lo hace soñar con Cooperstown.

En cambio, luego de 72 votos públicos, se dio a conocer que Hernández adquirió un total de 15 votos a favor y eso lo llevó a aumentar su porcentaje de 10% a 62,5%% de manera increíble por el bajo respaldo que había obtenido en el año 2024.

Félix Hernández lleva la batuta entre los venezolanos:

  • Félix Hernández: 62,5%
  • Bob Abreu: 41,7%
  • Omar Vizquel: 15,3%
  • Francisco Rodríguez: 13,9%.

Domingo 28 de Diciembre de 2025
