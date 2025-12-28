Félix Hernández ha tenido un impresionante incremento en los votos que lo hacen acercarse al Salón de La Fama

Suscríbete a nuestros canales

Desde Luis Aparicio, han sido varios los peloteros venezolanos que han estado en la boleta elegible, para el Salón de La Fama y no lo han conseguido. Sin embargo, el caso de Félix Hernández causa mucha impresión por el gran ascenso que tuvo un año a otro.

Algunos porque los cronistas consideran que no cuentan con los números suficientes y otros que se han visto perjudicados por temas extradeportivos, lo cierto es que en el caso del "Rey", todo pinta diferente.

Félix Hernández aumentó considerablemente su respaldo:

El ex lanzador de los Marineros de Seattle comenzó a ser elegible desde la campaña anterior y solamente contó con el 10% de las votaciones. No obstante, en este 2025 adquirió una cifra que lo hace soñar con Cooperstown.

En cambio, luego de 72 votos públicos, se dio a conocer que Hernández adquirió un total de 15 votos a favor y eso lo llevó a aumentar su porcentaje de 10% a 62,5%% de manera increíble por el bajo respaldo que había obtenido en el año 2024.

Félix Hernández lleva la batuta entre los venezolanos: