LVBP: José “Cafecito” Martínez termina la temporada regular con estos números

José “Cafecito” Martínez volvió a demostrar su jerarquía ofensiva en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional al completar una destacada temporada regular con los Tigres de Aragua en la que será su última tras anunciar su retiro el pasado 19 de diciembre.

El experimentado bateador de 37 años cerró la ronda eliminatoria como uno de los jugadores más consistentes del conjunto bengalí, aportando producción, contacto y experiencia en el corazón de la alineación, en la que la fanaticada le mostró todo su cariño en cada turno.

En una campaña marcada por la paridad y la exigencia competitiva, Martínez se consolidó como un referente ofensivo en un roster plagado de múltiples figuras que han hecho historia en el circuito.

José “Cafecito” Martínez - LVBP

Su capacidad para embasarse y producir carreras fue clave en diversos encuentros, especialmente en momentos donde Tigres necesitó respuestas con el madero, y es una de las principales razones por las que todavía están con vida para avanzar a la postemporada.

El toletero criollo disputó un total de 42 juegos en la temporada regular, acumulando 150 turnos al bate en los que conectó 49 imparables, incluidos ocho dobles y tres cuadrangulares. Su promedio ofensivo de .327 refleja la consistencia con la que enfrentó a los lanzadores rivales, manteniéndose como una amenaza constante en cada visita al plato.

Asimismo, Martínez también impulsó 26 carreras y anotó en 15 oportunidades, evidenciando su aporte directo al marcador. Además, recibió 20 boletos, una muestra de su disciplina en el plato y de cómo los lanzadores le tenían un respeto innegable.

Más allá de los números, la presencia de José “Cafecito” Martínez aportó liderazgo dentro de la franquicia. Su desempeño en la temporada regular reafirma su valor dentro de la LVBP y por qué tiene un premio MVP en su destacada carrera en uno de los circuitos más importantes a nivel invernal.