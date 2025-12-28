LVBP: Cardenales blinda su bullpen de cara al Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento para fortalecer su cuerpo de lanzadores de cara a la postemporada, la gerencia de los Cardenales de Lara concretó la firma del lanzador grandeliga dominicano Héctor Pérez, quien aportará su experiencia en el Round Robin.

Con esta incorporación, los pájaros rojos aseguran un brazo de jerarquía para las instancias decisivas, donde el pitcheo suele ser el factor diferenciador para alcanzar la Gran Final.

Experiencia de Grandes Ligas para el relevo larense

Héctor Pérez llega a Barquisimeto con la etiqueta de ser un lanzador que conoce el máximo nivel del beisbol organizado con los Azulejos de Toronto y los Rays de Tampa Bay. Su trayectoria en Las Mayores y en ligas invernales de alto calibre lo posiciona como un refuerzo de lujo para el mánager César Izturis. La intención de la directiva es clara: blindar las entradas finales de los encuentros, un área donde Lara ha mostrado solidez, pero que requiere profundidad extra ante el desgaste que supone el calendario del todos contra todos.

Un nuevo reto tras su paso por LIDOM

Aunque el talento de Pérez es indiscutible, su actuación más reciente con los Leones del Escogido en la República Dominicana fue discreta. Durante la presente zafra en LIDOM, el relevista apenas vio acción en seis compromisos. En su paso por la liga de su país, permitió seis carreras limpias, otorgó siete boletos y recetó cinco ponches, dejando una efectividad elevada de 10.13.

Cardenales de Lara y el camino al bicampeonato

El debut de Héctor Pérez en Venezuela no será en un escenario cualquiera. El dominicano vivirá su primera experiencia en la LVBP directamente en la postemporada, un ambiente de alta presión donde cada pitcheo cuenta. Los Cardenales, que terminaron la ronda regular en la cima de la tabla, iniciarán su camino en el Round Robin el próximo 2 de enero de 2026.