LVBP: ¿Quién fue el ultimo bicampeón en la liga?

Repetir un título en la competitiva Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) es una de las hazañas más difíciles del Caribe. La paridad del torneo y el sistema de refuerzos para la postemporada suelen redistribuir el talento de tal forma que el monarca defensor rara vez logra retener su corona.

Cardenales de Lara: Los últimos reyes del back-to-back

Para encontrar al último equipo capaz de defender con éxito su campeonato, debemos retroceder a las temporadas 2018-2019 y 2019-2020. Los Cardenales de Lara protagonizaron una época de dominio absoluto en la pelota venezolana, alcanzando cinco finales consecutivas y coronándose en dos de ellas de forma sucesiva.

La primera joya (2018-2019)

Bajo la dirección de José Moreno, los crepusculares se alzaron con el título tras derrotar en cinco juegos (4-1) a los Leones del Caracas. Fue un campeonato cargado de emotividad, marcado por la trágica pérdida de sus figuras Luis Valbuena y José Castillo semanas antes de los playoffs. Esa unión espiritual impulsó al equipo a su quinto título histórico.

El bicampeonato (2019-2020)

Al año siguiente, ahora con Luis Ugueto como estratega, la "Nave Roja" demostró que no fue casualidad. En una de las finales más cerradas y recordadas de los últimos tiempos, los Cardenales vencieron a Caribes de Anzoátegui en un séptimo juego decisivo (4-3) disputado en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Con esta victoria, Lara se convirtió en el primer equipo en repetir títulos desde que el Magallanes lo hiciera en 2014, y el primero en hacerlo en la era de los "Round Robin" modernos y playoffs directos de la última década.

Club de bicampeones: la historia reciente

A lo largo del siglo XXI, muy pocos equipos han logrado mantener la hegemonía por más de un año. La lista de quienes han repetido en las últimas décadas es corta y selecta:

Cardenales de Lara (2018-2019 / 2019-2020): Los últimos en lograrlo, venciendo a Caracas y Anzoátegui respectivamente.

Navegantes del Magallanes (2012-2013 / 2013-2014): Vencieron consecutivamente a Cardenales y Caribes.

Tigres de Aragua (2006-2007 / 2007-2008 / 2008-2009): La dinastía de Buddy Bailey. No solo repitieron, sino que lograron el Tricampeonato, una gesta que nadie ha igualado desde entonces.

¿Por qué es tan difícil repetir?

El análisis de los expertos apunta a tres factores fundamentales que impiden las dinastías largas en Venezuela: