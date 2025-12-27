LVBP

LVBP: Magallanes va por la clasificación y por la serie ante Cardenales

El zurdo José Suárez subirá a la lomita por los turcos

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 03:38 pm
LVBP: Magallanes va por la clasificación y por la serie ante Cardenales
Foto: Cortesía
Hoy se juega la última jornada de ronda regular de la LVBP. Los Navegantes del Magallanes, buscarán su clasificación al Round Robin ante los líderes Cardenales de Lara que ayer aseguraron el primer lugar de la tabla de clasificaciones y eliminaron a los Leones del Caracas.

Por los turcos, el abridor será el zurdo José Suárez, quien irá a su octava apertura de la temporada. Suárez viene de recibir cuatro carreras en 3.1 episodios en su última presentación ante los Leones del Caracas. El carabobeño tendrá la responsabilidad de conseguir su primer triunfo ante los punteros, equipo al cual no se ha enfrentado en esta temporada.

Lanzando en el José Bernardo Pérez de Valencia, el siniestro presenta una efectividad de 4.50. En 18 innings, presenta 18 ponches por seis boletos y un WHIP de 1.77.

Choque decisivo

En los tres encuentros previos entre ambas novenas en Valencia, la victoria ha sido para los crepusculares. Los eléctricos necesitan una victoria para asegurar su pase al Round Robin y llevarse la serie ante los Cardenales de Lara.

