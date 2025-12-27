LVBP: ¿Quiénes serían buenos refuerzos tras la eliminación de Leones?

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas se encuentran en una situación crítica, prácticamente a las puertas de la eliminación. A pesar de su posición en la tabla, el conjunto melenudo posee uno de los rosters más profundos y talentosos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), compitiendo de tú a tú con los Navegantes del Magallanes en cuanto a piezas con jerarquía de Grandes Ligas.

De concretarse su salida del torneo, el resto de los equipos clasificados pondrán la lupa sobre sus jugadores más destacados para fortalecerse de cara a la postemporada. Desde Meridiano, analizamos las piezas que podrían convertirse en los refuerzos más codiciados del mercado de enero.

Receptores: Experiencia y seguridad detrás del plato

La profundidad en la receptoría es una de las mayores virtudes del equipo capitalino. El conjunto cuenta con cinco caretas de alto nivel, destacando figuras como Freddy Fermín y Salvador Pérez, el capitán de los Reales de Kansas City. Es importante acotar que la participación de ambos en un eventual Round Robin dependería exclusivamente del permiso de sus organizaciones en las Mayores.

Sin embargo, el nombre más realista y atractivo para el draft de adiciones es Jhonny Pereda. El receptor ha demostrado una gran solvencia defensiva y un bate oportuno. En 32 compromisos, Pereda dejó un promedio de .270, producto de 31 imparables, dos cuadrangulares y 24 carreras impulsadas, consolidándose como una opción de lujo para cualquier staff de lanzadores.

Infielders: Versatilidad y poder ofensivo

El cuadro interior de los Leones es, quizás, su zona más densa en talento. Nombres como Wilfredo Tovar, Harold Castro, Orlando Arcia, Aldrem Corredor y Brainer Bonaci destacan en la lista.

Wilfredo Tovar: Es probablemente la pieza más apetecible. Tovar ha tenido una temporada élite, ubicándose como tercero en imparables (73), segundo en dobles y noveno en promedio de bateo con un sólido .341. Su veteranía en postemporada es un activo invaluable.

Harold Castro: El "Tren de 23 de Enero" aporta versatilidad defensiva, pudiendo jugar tanto en el cuadro como en los jardines. Aunque no ha mostrado el mismo impulso explosivo de años anteriores, su línea de .332/.357/.481 y su capacidad para batear en momentos de presión lo hacen un refuerzo ideal.

Aldrem Corredor: Ha sido la bujía constante, participando en 52 de los 56 juegos. Su capacidad para embasarse es notable, con una línea ofensiva de .309/.442/.500 y 46 boletos recibidos, sumando además ocho jonrones y 36 remolcadas.

Brainer Bonaci: El campocorto de Catia La Mar no solo brilla con el guante (porcentaje de fildeo de .954), sino que también aporta contacto con un promedio de .318.

Jardineros: Velocidad y contacto

En los jardines, el Caracas presenta opciones que podrían equilibrar cualquier alineación que necesite profundidad.

Yonathan Daza: Sería una adición de impacto inmediato. El jardinero batea para .319 con 58 hits en 182 turnos, aportando además cinco cuadrangulares y 25 impulsadas. Su defensa en el jardín central es de calibre ligamayorista.

Víctor Bericoto: Ha sido una de las sorpresas agradables con una excelente línea de .340/.379/.472. Es un bateador joven con gran proyección que sabe capitalizar los turnos con corredores en base.

Leandro Cedeño: Aunque su participación ha sido más limitada (22 juegos), su fuerza al bate es respetada en la liga, acumulando 20 imparables y un promedio de .290.

La gerencia de los equipos clasificados deberá evaluar no solo las estadísticas, sino la disponibilidad de estos jugadores para jugar el mes completo de enero sin restricciones.