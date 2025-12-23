LVBP: Leandro Pineda entra en la historia de Magallanes con marca de Pablo Sandoval

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes desplegó todo su poderío en la jornada de este lunes por la noche en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). En la recta final de la temporada regular, Leandro Pineda mostró el poder en su mejor versión con par de cuadrangulares para comandar la victoria de 20x11 sobre Caribes de Anzoátegui desde el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel en Puerto La Cruz.

Junto a Rougned Odor y Carlos Rodríguez, el patrullero lideró a la ofensivo de los bucaneros tras ligar de 5-2 con dos bambinazos, tres remolcadas y tres anotadas. Su propio festival de vuelacercas comenzó en el cuarto inning con enorme estacazo por el jardín derecho para empujar la sexta anotación de los filibusteros en el compromiso.

Su notable presentación en Puerto La Cruz la consolidó en el noveno capítulo para poner cifras definitivas en el marcador con larga conexión por las praderas derechas para traer dos anotaciones al plato. El guardabosque evitó la clasificación de los orientales en la cartelera de este 22 de diciembre y dejó a la 'Nave' a solo medio juego de diferencia de los puestos directos de clasificación.

Leandro Pineda en una selecta lista de jonroneros con Magallanes

Pablo Sandoval (2008-2009): - 12 HR

Luis Raven (1993-1994) - 7 HR

José Briceño (2014-2015) y Moisés Gómez (2018-2019) - 6 HR

Ramón Fernández (1946-1947) - 5 HR

Arturo Rivas (2004-2005) - 5 HR

Luis Suisbel (2024-2025) - 5 HR

Leandro Pineda (2025-2026) - 5 HR

Pineda se unió a un selecto grupo de jugadores del Magallanes que han conectado cinco o más jonrones en su temporada de novato. La lista la encabeza Pablo Sandoval con 12 cuadrangulares en la campaña 2008-2009, seguido por Luis Raven (7) en 1993-1994, José Briceño (2014-2015) y Moisés Gómez (2018-2019) con seis, y ahora comparte el escalón de cinco jonrones con Ramón Fernández, Arturo Rivas y Luis Suisbel, éste último actualmente en el equipo eléctrico en la vigente campaña de la LVBP.

En la temporada 2025-26, el jardinero exhibe una presentación de .288 de average, cinco jonrones, 11 empujadas, 15 hits, 11 anotadas, cuatro dobles, .439 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de 1.093 en 21 encuentros.