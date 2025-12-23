Caracas desafía el calendario: LVBP busca realizar la "Serie de las Américas"

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía ser un vacío deportivo para la capital venezolana se ha transformado en un ambicioso proyecto de reivindicación. Tras la decisión de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) de retirar la sede de la Serie del Caribe 2026 a Venezuela y trasladarla a México por diversos motivos logísticos y organizativos, la LVBP ha decidido no quedarse de brazos cruzados.

En un movimiento que se interpreta como una "competencia directa" por el espectáculo, la directiva de la liga venezolana ha extendido una invitación a los miembros de la Serie de las Américas para disputar su torneo en Caracas, precisamente en las mismas fechas en las que se desarrollará el evento en tierras aztecas.

El contraataque: un torneo de seis naciones

La propuesta de la LVBP busca llenar el vacío dejado en los estadios Monumental "Simón Bolívar" y Universitario, ofreciendo un formato que incluye a equipos que han quedado fuera del circuito tradicional del Caribe en los últimos años:

Clubes campeones: Se espera la participación de los monarcas de las ligas de Colombia, Curazao, Nicaragua y Argentina .

Representaciones nacionales: Las delegaciones de Panamá y Cuba asistirían con sus selecciones nacionales, garantizando un nivel de competencia élite.

Un pulso por la audiencia y el orgullo

El hecho de que el torneo se planifique para las mismas fechas que la Serie del Caribe en México no es coincidencia. La LVBP busca demostrar que Venezuela posee la infraestructura y la capacidad organizativa para albergar eventos internacionales de alto impacto, independientemente de las decisiones de la CBPC.

"La intención es que el fanático venezolano no se quede sin su fiesta de febrero", indicaron fuentes ligadas a la organización. "Si la Serie del Caribe se mueve a México, Caracas creará su propio epicentro del beisbol con naciones que tienen hambre de gloria".

Impacto en la región

Esta invitación representa una oportunidad dorada para la Serie de las Américas. Al jugar en escenarios de Grandes Ligas como el de La Rinconada, ligas emergentes como la de Argentina y potencias en reestructuración como Cuba y Panamá ganan una vitrina mediática sin precedentes, compitiendo indirectamente por el rating y la atención del Caribe.

Con los hoteles y la logística ya preparados originalmente para el evento confederado, Caracas se declara lista para este duelo, donde el gran ganador será el aficionado que tendrá dos platos fuertes de beisbol internacional servidos simultáneamente en el continente.