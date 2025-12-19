México al rescate: la Serie del Caribe 2026 se traslada a la casa de los Charros de Jalisco

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una filtración terminó por confirmarse. Tras la negativa de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) de participar en la edición de 2026 en Caracas, citando "situaciones externas ajenas a su control", el organismo anunció oficialmente que la ciudad de Guadalajara, México, será la encargada de organizar el torneo continental.

La noticia, adelantada inicialmente por el medio dominicano El Nuevo Diario, fue ratificada en una rueda de prensa encabezada por Salvador Escobar Cornejo, presidente de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, junto a Íñigo González, presidente ejecutivo de los Charros de Jalisco, y Luis Alberto González, director general del club tapatío.

Factores determinantes: logística y cercanía con la afición

Durante el anuncio, los directivos explicaron que la designación de Guadalajara no fue casualidad, sino el resultado de un análisis de urgencia frente a la imposibilidad de mantener el plan original en Venezuela. Según Salvador Escobar, la decisión se basó en dos pilares fundamentales:

Infraestructura inmediata: La capacidad de respuesta de la sede dada la premura del tiempo.

Identidad regional: El deseo de que el torneo se mantuviera en una de las sedes de los países miembros para garantizar el flujo de aficionados.

“Nosotros levantamos la mano (…) esta nación tiene músculo y tiene grandes alternativas en nuestra Liga ARCO para llevar a cabo el evento”, aseguró Cornejo. Asimismo, reveló que, aunque República Dominicana y Puerto Rico también mostraron interés, se llegó a la resolución conjunta con el Comisionado del Caribe, Juan Francisco Puello Herrera, de que México ofrecía las mejores garantías operativas para este ciclo.

México: el anfitrión de confianza del Caribe

La elección de la casa de los Charros de Jalisco refuerza la posición de México como el organizador más confiable de la región en momentos de crisis. Guadalajara ya demostró su capacidad organizativa en la Serie del Caribe 2018, un evento recordado por el lleno total en el Estadio Panamericano y una calidad de espectáculo que dejó la vara muy alta para futuras ediciones.

Esta decisión representa un duro golpe logístico para Venezuela, que pierde la oportunidad de capitalizar el éxito alcanzado en la "Gran Caracas 2023". Por el contrario, para Guadalajara significa una nueva oportunidad de brillar en el plano internacional, ofreciendo un entorno seguro y una logística probada para jugadores, delegaciones y prensa extranjera.

Al emerger como una "sede de emergencia", Jalisco no solo salva la celebración del Clásico Caribeño en 2026, sino que asegura la continuidad de un torneo que es el corazón del béisbol invernal, evitando cualquier riesgo de deslucimiento o cancelación por factores extradeportivos.