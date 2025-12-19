LVBP: Tigres reencontró su rugido a expensas del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Con 5 derrotas al hilo y apenas 2 en sus recientes 10 lauros, Tigres de Aragua asumió el compromiso, vital para sus aspiraciones de postemporada, ante Navegantes del Magallanes en la jornada de este jueves en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). Para ello, Oswaldo Guillén colocó como lanzador abridor a Nate Antone y este respondió con apertura de calidad: 5 entradas de 4 imparables, apenas 1 rayita que se marcó limpia, 2 ponches y solo 1 boleto.

Menos efectivo vino su colega en la acera de enfrente, Ricardo Sánchez también completó 5 innings pero de 8 hits, incluido 1 jonrón, 3 anotaciones que fueron limpias, 3 toleteros pasados por la guillotina más 1 pasaporte expendido.

Cuando ellos estuvieron en la lomita, este fue un duelo cerrado, donde los bengalíes pisaron el plato en el cierre del 1ro pero la respuesta naviera fue inmediata, 1 en la alta del 2do. Para el 4to tramo Aragua pasó al frente con cuadrangular de José Sibrian (1) que remolcó a José Peraza. Magallanes igualó en su 6to chance igualmente con tablazo de cuatro esquinas, emanado por Rougned Odor (11) con el que anotó Luis Sardiñas.

A lo largo de este 2025/2026, Tigres ha tenido dificultades ofensivas que en el 7mo episodio sacaron de su memoria.

Ahí el rally fue de 5 rayitas con el recién llegado Jermaine Palacios que sacó base por bolas, Lorenzo Cedrola dio hit, Gorkys Hernández también con boleto, mientras lanzamiento desviado del relevista Jesús Reyes significó 1 carrera para que luego José “Cafecito” Martínez largara doble productor de 2. Leobaldo Piña con sencillo y Eduardo Escobar con elevado de sacrificio dibujaron el 8x3 que fue el resultado final.

El lauro correspondió a Christian Suárez (3-1, 1.74 de efectividad, 1.26 en whip) en relevo perfecto durante la 7ma, ponchó a 2. Perdió Saúl García (4-1, 4.45/1.15) traído desde el bullpen y fustigado en ese mismo inning 7, no sacó out alguno, le dieron 1 hit, dio 2 boletos y le marcaron 3, todas merecidas.

Tigres quedó con marca de 25-27, Navegantes 24-26, ambos igualados en el 6to lugar y a 0.5 partido del siguiente peldaño donde quedaron los Tiburones de La Guaira, 25-26, que doblegaron a Bravos de Margarita. 1 juego de rezago para Aragua y Magallanes respecto al 4to puesto en manos de Águilas del Zulia que venció a Leones del Caracas.