LVBP: Águilas toman vuelo y dejan en estado crítico a Leones

El Estadio Luis Aparicio "El Grande" disfrutó de un gran juego de pelota en la noche de este jueves. Y es que las Águilas del Zulia concretaron una victoria importante para sus aspiraciones en la tabla, derrotando por 6 a 3 a unos Leones del Caracas que se encuentran en estado crítico.

Unas Águilas inspiradas

Las acciones en Maracaibo iniciaron con el conjunto capitalino tomando la delantera en el segundo episodio, con un toque de fortuna. Allí, José Rondón abrió las acciones con un hit, y tras una serie de jugadas minutos más tarde, aprovechó para pisar el home ante un lanzamiento desviado del abridor Delvis Alegre.

Pero esa corta ventaja no fue suficiente para el vendaval de batazos que tenían guardado los de casa. En la baja del tercero se anotaron hasta seis rayitas, esto cortesía de elevados de sacrificio de Andrés Chaparro y José Herrera; sencillos de José Pirela y Jaison Chourio; así como un doble de Eduardo Torrealba que remolcó a dos.

Si bien todo parecía liquidado, los dirigidos por el manager José Alguacil no bajaron los brazos y lograron recortar distancias. En el quinto, Orlando Arcia bateó para doble matanza y eso permitió que Freddy Fermín anotara. Luego, en el octavo, Salvador Pérez llegó hasta el home tras aprovechar un error de la defensa rapaz ante una conexión de Liván Soto.

De esta manera, Águilas del Zulia (25-25) se mantiene en la pelea por los puestos directos al Round Robin. Por su parte, Leones del Caracas (22-28) comienza a lucir como el primer equipo eliminado de esta temporada 2025-2026 de la LVBP.