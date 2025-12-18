LVBP: Esta es una de las claves para Bravos en su inminente clasificación

Suscríbete a nuestros canales

Con marca de 29 ganados y 21 perdidos se presentan los Bravos de Margarita a la jornada de este jueves en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ubicados en el 1er lugar del standing con 3 partidos de ventaja sobre sus más cercanos seguidores, Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara.

Asimismo, el grupo de Henry Blanco acumula 6.5 por delante del último puesto, donde están ubicados los Leones del Caracas, elenco que presenta récord de 22-27, es decir, restándoles 7 encuentros, lo máximo que pueden ganar son 29, el número que ya poseen los insulares.

Así las cosas, un lauro más de Bravos o un nuevo traspiés de los melenudos, a los primeros les dará su pase a la postemporada, quedando por definir si irán directo al round robin o deberán pasar por la alcabala del play in.

Los más Bravos de la Liga

Matemáticamente esa última opción es viable porque Tiburones de La Guaira, 6ta casilla, tiene 24-26 y lo más que pueden ganar es 30; mientras Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, igualados en el 4to, apuntan 24-25 siendo 31 su top posible de lauros.

Son los escenarios más complicados para el equipo Margarita, también parecen los más improbables pero igual es bueno tener todo en cuenta, igual que el hecho de ser los únicos en toda la Liga con marca positiva cuando juegan en condición de visita.

LVBP - Beisbol - Números

Bajo ese contexto reflejan 13-12 seguidos por:

Cardenales de Lara 12-13

Águilas 12-14

Tiburones 11-14

Leones 10-15

Caribes de Anzoátegui y Navegantes 8-15

Tigres de Aragua 8-18

Tradicionalmente en el beisbol, una cuota importante de los equipos que acumulan una cantidad equiparada de victorias y derrotas, avanzan a playoffs.

