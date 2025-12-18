LVBP: Tigres es el único equipo que ha superado esta cifra en la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Ya lo había dicho en su momento el manager Oswaldo Guillén, que esta temporada 2025-2026 de la LVBP pasó de jugarse de manera semanal a diaria. Y es que al fijarnos en la tabla de posiciones, los Tigres de Aragua han descendido al penúltimo puesto tras hilvanar una cadena de cinco derrotas.

Pero toda racha tiene su fin. Como muchos saben, el desempeño del conjunto bengalí siempre fue magnífico a lo largo de las primeras semanas de torneo, y es por eso que en cualquier momento pueden entrar en una seguidilla de victorias que los impulse nuevamente hacia la zona alta, ya que cuentan con la ofensiva necesaria para conseguirlo.

Más de 500 hits para los Tigres

Los Tigres de Aragua enfrentarán este jueves a los Navegantes del Magallanes en el José Pérez Colmenares, en lo que sin duda será un duelo crucial para ambas novenas. Allí, ante su gente, los dirigidos por Ozzie esperan seguir desplegando su arsenal ofensivo para reencontrarse con el triunfo.

De hecho, hay que mencionar que previo a esta jornada, los aragüeños son el único equipo que ha superado la barrera de los 500 imparables en esta zafra, pues suman hasta los momentos un total de 510. Y es que esta es una muestra del gran año que han tenido sus bateadores.

La lista de ese apartado colectivo se completa con Cardenales de Lara (494), Tiburones de La Guaira (489), Leones del Caracas (486), Bravos de Margarita (481), Caribes de Anzoátegui (467), Águilas del Zulia (428), y Navegantes del Magallanes (424).