LVBP: Rougned Odor se alza como el hombre decisivo del Magallanes

Magallanes obtuvo una victoria sensacional este miércoles 17 de diciembre, al derrotar en un juego de suma importancia a Tigres de Aragua, por pizarra de 6-5, gracias a un cuadrangular solitario de Rougned Odor en el octavo episodio, que sirvió para romper el empate que había en dicho momento.

Gracias a este tremendo triunfo, el equipo filibustero logró saltar hasta el cuarto lugar de una tabla de posiciones que sigue estando sumamente pareja. Además, los últimos dos triunfos del Magallanes se han concretado gracias a un vuelacercas agónico de "El Tipo", que se está convirtiendo en el hombre clutch de "La Nave".

Rougned Odor, el hombre decisivo de los eléctricos

El pasado lunes 15 de diciembre, un cuadrangular de dos carreras de Rougned Odor en la parte baja del inning número 10 le dio al Magallanes un triunfo clave ante las Águilas del Zulia. Este pasado miércoles 17, la historia fue similar, ya que un batazo de cuatro esquinas del slugger zurdo en la octava entrada sirvió para que los turcos terminaran derrotando a los Tigres de Aragua.

Con estos batazos, Odor se afianza como el hombre de los momentos importantes para el equipo filibustero. Desde el séptimo inning en adelante, "El Tipo" batea para .288/.393/.558/.951, con cuatro estacazos y 10 carreras impulsadas, números que demuestran que es un bateador ideal para momentos decisivos.

En total, Rougned Odor batea para .258/.370/.497/.867 en los 43 compromisos que ha disputado, con 10 jonrones y 32 carreras impulsadas, siendo líder del equipo en ambos renglones. Sin duda, un toletero que ha dado de qué hablar en esta campaña.