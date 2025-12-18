Paprika: La historia de un éxito nacido de un cruce casual en Haras Del Sur

Suscríbete a nuestros canales

Paprika, la tordilla hija de Quarterback en la importada Hakka, escribió una historia excepcional en la hípica venezolana durante el año. Tras su última victoria en la Copa de Oro con la monta de Yoelbis González, concluyó la temporada con un impresionante récord de 15 triunfos en 21 actuaciones. Su desempeño en el Hipódromo Nacional de Valencia es notable: de sus últimas diez presentaciones, ocho terminaron en victoria, lo que demuestra su absoluto dominio.

Gracias a información revelada por @sabatosports en su cuenta (x) se puedo conocer más acerca de la tordilla Paprika.

Un Origen Marcado por la Tragedia y el Azar

La genealogía de Paprika resulta tan peculiar como su campaña:

El Padre (Quarterback): Este caballo fue un campeón dosañero invicto (3-3) que terminó su carrera prematuramente debido a una fractura. Tras ser trasladado al Haras Del Sur, propiedad de los Hermanos García, el semental preñó a Hakka, la madre de Paprika. Lamentablemente, Quarterback solo dejó dos hijos en total antes de fallecer a causa de un cólico tras un nuevo traslado.

La Madre (Hakka): Nacida en 2013, Hakka es hija de Miss Susan B (comprada preñada en Keeneland por $13.000). A pesar de las expectativas, Hakka no tuvo éxito en la pista, donde corrió tres veces sin victorias. La yegua llegó al Haras Del Sur y pasó dos años sin ser servida, hasta que se dio el cruce con Quarterback. Hakka murió posteriormente a manos ajenas.

El cruce imprevisto: El apareamiento de Quarterback y Hakka fue casual. Los Hermanos García, al tener ambos ejemplares sin servicio, probaron la combinación, dando origen a la campeona. La sincronía fue tal que, de dos socios en el hermano de Hakka, Terremoto Gus, salieron el padre (Quarterback) y la madre (Hakka) de Paprika años después.

De Regalo a Estrella de Pista

Paprika, cuyo costo el día de su nacimiento fue simbólicamente cero bolívares y cero dólares, fue considerada un regalo.

Debido al inminente cierre del Haras Del Sur, los Hermanos García obsequiaron la potra a su gran amigo, el Dr. Carmelo Nuccio. Nuccio, personalmente, garantizó el crecimiento de la yegua, llevándole alimento y suplementos semanalmente. Paprika se desarrolló en condiciones atípicas, criándose a la intemperie y a potrero en el Haras Del Sur hasta casi los tres años.

Su nombre, Paprika, se debe a una cafetería en Ciudad Bolívar donde Nuccio y sus amigos acostumbran a reunirse.

El Despegue de su Campaña

La hija de Hakka inició su trayectoria en Rancho Alegre, bajo el cuido de Ramón Emilio Barrios y amansada por Alexis Rivas. En esa pista, Paprika completó diez actuaciones con cuatro primeros y seis segundos.

A comienzos del año, el entrenador Salvador Giordano asumió el cuido de la yegua, por confianza de su tío, Carmelo Nuccio, y la trasladó al Hipódromo de Valencia. Bajo su entrenamiento, la historia de Paprika se agigantó, capaz de consolidarse en el óvalo carabobeño.

El Futuro en La Rinconada: Siempre se ha dicho de la posibilidad de correr en La Rinconada, abra que esperar al 2026 si la yegua se mantiene sana para que sus allegados Carmelo Nuccio y Salvador Giordano tomen la decisión final.