Anna Blanco tiene apretada agenda como Miss Charm 2025

La modelo y cantante vive el mejor momento de su vida, como reina internacional dejando el nombre de Venezuela muy en alto 

Por

Elvis González
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 07:05 pm
Anna Blanco / Cortesía
La venezolana Anna Blanco, de 24 años, se coronó como Miss Charm 2025, el 12 de diciembre en Vietnam. La hazaña ocurrió durante la cuarta edición del prestigioso concurso, en el que compitió con más de 30 candidatas internacionales.

Apretada agenda

Desde su llegada a Asia, Anna se perfiló como una de las grandes favoritas, capturando la atención de jurados y la prensa especializada. Su preparación integral se hizo evidente en cada una de sus apariciones y fases de la competencia.

Entre sus actividades más destacadas, sobresale sus encuentros con patrocinantes, visitas a importantes hoteles de la nación asiática y sesiones de fotos con la banda y corona. La joven ha estado en la compañía de Miss Indonesia y Miss Alemania, mostrando su excepcional capacidad comunicacional.

En el escenario, la modelo venezolana demostró un dominio escénico completo. Hizo gala de su elegancia, seguridad y carisma natural, logrando transformar cada presentación, ya fuese en traje de baño o de gala, en un momento memorable del certamen.

Una gran victoria

"Anna Blanco no solo llevó la banda de Venezuela, sino la pasión y la dedicación de un equipo y una nación que cree en el talento de su juventud. Este triunfo es el resultado de una preparación exhaustiva y el compromiso de una reina con una visión clara," declaró Jacqueline Aguilera, directora nacional del concurso.

Aguilera, junto a Esteban Velásquez y el equipo que les acompaña, fue clave en la preparación de la nueva reina, quien previamente había ganado el Concurso By Osmel Sousa en 2023.

Aún no se conoce la fecha que la joven regresará a Venezuela para competir con su gente.

