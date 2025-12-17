Super Bowl 2026: Bad Bunny encabezará el espectáculo musical por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

¡La tan esperada final del Super Bowl 2026 está a la vuelta de la esquina! El evento de mayor impacto deportivo se verá este 8 de febrero por la señal abierta y gratuita de Meridiano Televisión.

Bad Bunny en el Super Bowl LV

Los venezolanos podrán disfrutar no solo del partido, sino también del esperado show de medio tiempo de Bad Bunny. Una presentación que promete romper récords y marcar historia en la NFL al realizarse totalmente en español.

Cabe destacar que Bad Bunny lanzó en 2025 su nuevo álbum titulado “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Este sexto disco de estudio del artista urbano incluye 17 canciones y presenta colaboraciones relevantes con artistas como RaiNao, Omar Courtz, Dei V y Los Pleneros de la Cresta, entre otros nombres destacados de la escena musical.

Más allá del enfrentamiento en el campo, la NFL promete un show inolvidable gracias a un potente cartel de artistas, entre los que destacan Bad Bunny, Brandi Carlile y Charlie Puth.

¿Dónde ver el Super Bowl LX?

Además de la transmisión en señal abierta y gratuita en todo el territorio venezolano, el Super Bowl LX podrá verse en HD a través de plataformas digitales como Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y AbaTV Go el próximo 8 de febrero.

En plena recta final de la temporada NFL 2025-2026, los fanáticos también podrán disfrutar los mejores encuentros por Meridiano Televisión. También el resumen semanal en el programa Zona Touchdown, que se transmite todos los lunes a las 7:00p.m. No te pierdas la emoción del Super Bowl 2026, con la participación musical de Bad Bunny, por Meridiano Televisión.