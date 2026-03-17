Jonathan Montenegro niega haber celebrado la tragedia de Daniela Alvarado

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El actor venezolano Jonathan Montenegro utilizó su perfil de Instagram para dejar muy claro su postura, sobre la pérdida que vivió su colega y excompañera de reparto, Daniela Alvarado.

Jonathan se sincera

El artista posteó un mensaje rechazando había escrito unas fuertes palabras para Alvarado, en la que decía que se había quedado sola y no había podido tener en sus brazos a su bebita Cordelia.

“La vida me ha premiado con mis hijos, ahora tu debes sentir lo que es quedarse sola, aun queriendo tener ese tesoro tan añorado, así como me han querido dejar sin el amor de mi hija Sophia”, dice el texto de una cuenta llamada Notiktoxico.

Jonathan rechazó las palabras aseverando que jamás podría escribir algo tan fuerte, doloroso, manipulador y oportunista.

“Reto a que muestres públicamente en qué espacio, plataforma o contexto yo he escrito o dicho algo de esa naturaleza. Una afirmación de ese calibre no se lanza sin sustento. Se demuestra. Eso tiene un nombre: difamación”, escribió.

El polémico texto fue posteado en una cuenta manejada por un hombre llamado Mervin Nuñez.

Condolencias para Daniela

Montenegro que protagonizó con Alvarado la exitosa novela “Voltea pa'que te enamores”, escribió palabras de condolencias para su compañera por la partida de su pequeña, tras 22 semanas de gestación.

“Mi respeto y solidaridad absoluta para con Daniela ante una situación tan dolorosa. El silencio, en este caso, no fue ausencia… fue respeto”, escribió.

En este sentido, sentenció a la cuenta a que deje de publicar noticias falsas: “Será la última vez que permito que se utilice mi nombre para construir falsedades, y mucho menos en torno a algo tan sagrado”.