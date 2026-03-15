Daniela Alvarado en lucha para superar la muerte de su hija: “Me siento perdida”

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Hace tres semanas Daniela Alvarado perdió a su bebé Cordelia que nació prematura y no pudo sobrevivir fuera del útero, desde entonces su vida ha dado un giro drástico, confesando sentirse “perdida y sin rumbo”.

Con el corazón abierto, la actriz venezolana habló sobre el duelo de perder a un hijo y mostró cómo estaba de avanzado su embarazo en un video compartido en sus redes sociales.

“Estaba tan asustada que este es el único video que tengo con mi barriguita, con mi Cordelia”, escribió para mostrar su pancita.

Afrontar la pérdida de un hijo

Para Danielita no han sido fáciles los últimos días sin su bebé, a pesar de contar con el apoyo de su esposo José Manuel Suárez y la presencia de su pequeña Olivia.

“Hoy se cumplen tres semanas de su fallecimiento, y yo aún me siento perdida, sin rumbo, sin planes, en un limbo extraño donde camino y me levanto porque no me queda de otra”, explicó.

Explicó no entender por qué no habla sobre el tema, ya que hay muchas mujeres y familias que han atravesado por el luto de perder a un hijo en sus primeros minutos de vida. Aunque es un duelo que no se divulga, asegura haber leído muchos testimonios de mujeres.

Daniela Alvarado atraviesa por un duelo profundo

La protagonista de “Voltea pa'que te enamores” admitió que hay días donde no quiere levantarse de la cama, sin embargo, lo hace con el “alma partida”. Además, resaltó que siempre será la mamá de Cordelia y Olivia.

“Los duelos son duros, pero este hace que muchas veces no me quiera levantar de la cama, ni comer, ni hablar, a veces ni respirar, y debo hacerlo, tengo que levantarme, y lo hago, estoy tratando, aquí estoy, con mi alma partida, trato, sigo, por mis hijas, porque si, siempre seré la mamá de Olivia y Cordelia, por Jose, por mi, por aquellas que como yo hoy se sienten vacías. Porque somos muchas, en silencio, solas o acompañadas”, agregó para finalizar.

Daniela Alvarado y su hija Olivia / Cortesía Instagram

Apoyo incondicional para Danielita

En la publicación distintas figuras del entretenimiento enviaron mensajes de fortaleza y cariño a Daniela Alvarado, resaltando su fuerza para seguir adelante.

Viviana Gibelli, Marjorie de Sousa, Norkys Batista, Luciano D'Alessandro, Fabiola Colmenarez y más comentaron el post para expresar su apoyo.