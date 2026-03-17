El doloroso mensaje del esposo de Daniela Alvarado tras la pérdida de su bebé

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El actor venezolano, José Manuel Suárez, abrió su corazón una vez más en redes sociales con un mensaje que ha conmovido a miles de seguidores, tras la dolorosa pérdida de su hija junto a Daniela Alvarado.

La pareja atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida luego de la muerte de su bebé, Cordelia, quien falleció al llegar al mundo con cinco meses de gestación.

En medio del duelo, Suárez compartió un video acompañado de una profunda reflexión, en la que describe su proceso emocional con una honestidad cruda.

"Entre nubes y recuerdos"

“Mi Cordelia ya no está, y cada día el esfuerzo principal es entenderlo un poco más, paso a paso, de llanto en llanto y de evasión en evasión. Hace unos días, fue de esos en los que todo cae de golpe”, escribió.

El mensaje del actor no solo fue una confesión, sino también una pieza llena de simbolismo. Durante su trayecto hacia su programa de radio, al que calificó como su “salvación” en medio del dolor, encontró en el cielo caraqueño una imagen que lo llevó a reflexionar.

Describió las nubes como “grietas” que representaban su estado emocional. “Parecían mostrar lo roto que estoy”, confesó.

Aun así, el actor dejó entrever que, en medio de la oscuridad, intenta aferrarse a la esperanza y al recuerdo de su hija: “Por y para ella, por y para su memoria, en pro de nunca olvidarla mientras aprendemos a vivir sin tenerla”.

Una pérdida que marcó a la familia

La historia de la pareja había estado llena de momentos significativos en los últimos meses. A inicios de 2026, anunciaron la llegada de su hija adoptiva Olivia, compartiendo con alegría su nueva etapa como familia.

Semanas después, también revelaron que esperaban una nueva bebé. Sin embargo, el embarazo se vio interrumpido por un parto prematuro a las 22 semanas, lo que derivó en la trágica pérdida de la pequeña Cordelia.

Desde entonces, ambos artistas han recibido innumerables mensajes de apoyo por parte del público y del mundo del espectáculo, que se ha solidarizado con su dolor.