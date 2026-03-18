El "Rey de Nueva Jersey" no cede su corona: Book’em Danno arrasa en los premios estatales

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Hablar de consistencia y gallardía en la pista es hablar de Book’em Danno. El destacado sprinter, que ya grabó su nombre en la élite del hipismo estadounidense al conquistar el Eclipse Award, suma ahora nuevos laureles a su vitrina.

Este jueves, la Asociación de Criadores de Purasangres de Nueva Jersey oficializó la noticia: el pupilo de Derek Ryan ha sido distinguido, por tercer año corrido, con el galardón de Caballo del Año en su estado natal. El corredor, propiedad del Atlantic Six Racing, LLC, viene de un 2025 pletórico donde dictó cátedra en eventos de Grado 1, 2 y 3, principalmente en el exigente escenario de Saratoga.

Un palmarés de leyenda

El descendiente de Bucchero y nieto del histórico Ghostzapper no solo se llevó el premio máximo; también fue reconocido en las categorías de Campeón Maduro y Campeón Velocista, para llenar de orgullo a sus criadores, Gregory Kilka y Bright View Farm.

Con una impresionante hoja de servicios que registra 10 victorias en 16 salidas y una producción monetaria de $1,855,425, Book’em Danno ha hecho de Saratoga su patio de recreo, donde allí tres de sus triunfos más significativos.

El camino hacia los cinco años

La expectativa por su regreso a la acción es alta. Aunque inicialmente el entrenador Derek Ryan consideró un viaje a Meydan (Dubái) para iniciar su campaña como cincoañero, los planes han dado un giro hacia el calendario doméstico.

Actualmente, el equipo apunta a dos objetivos de peso para la primavera: el Carter Handicap (G2) en Aqueduct o el Commonwealth Stakes (G3) en el prestigioso mitin de Keeneland. Cualquiera que sea el destino, el "Rey de Nueva Jersey" está listo para ampliar su leyenda.