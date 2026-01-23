¡La noche de los campeones! Aquí están todos los ganadores de los Eclipse Awards 2025

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 22 de enero, fue celebrada la edición 55 de los Eclipse Awards. La ceremonia se llevó en The Breakers Palm Beach, donde fueron premiados los campeones de la temporada anterior. Como se conoce, este es el galardón más importante concedido a la hípica estadounidense a escala nacional. Para la premiación son escogidos purasangres en sus diferentes categorías, y en la clase humana.

Premio Eclipse – Entrega – Ganadores

Los Eclipse Awards, propiedad de la NTRA y producidos por ella, están patrocinados por la NTRA, Daily Racing Form y la Asociación Nacional de Escritores y Locutores Hípicos (NTWAB). Los premios llevan el nombre del gran caballo de carreras del siglo XVIII y padre fundador Eclipse, que comenzó a competir a los cinco años y se mantuvo invicto en 18 carreras, incluidas ocho walkovers.

La votación de los Eclipse Awards está a cargo de la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped (NTWAB), Daily Racing Form, los funcionarios de carreras miembros de la NTRA y el personal de campo de Equibase.

Ganadores – Eclipse 2025

Campeón macho de 2 años: Ted Noffey. Entrenador, Todd Pletcher. Propietario, Spendthirft Farm LLC. Jinete, John Velázquez.

Mejor hembra de 2 años: Super Corredora. Entrenador, John Sadler. Propietario, Spartan Equine Racing LLC, West Point Thoroughbreds, Gardiner, Robert C. y Olszewski, Michael W. Jinete, Héctor Berrios.

Campeón jinete aprendiz: Pietro Moran, con producción de $5,883,602, producto de 127 victorias en 811compromisos de monta.

Mejor hembra de 3 años: Nitrogen. Entrenador, Mark Casse. Propietario, D.J. Stable LLC. Jinete, José Luis Ortiz.

Campeón macho de 3 años: Sovereignty. Entrenador, William Mott. Criador, Godolphin. Propietario. Godophin. Jinete, Junior Alvarado.

Campeón jinete: Flavien Prat. Producción anual $40,460,428. Ganador de 46 pruebas de grado, incluyendo 13, G1.

Mejor hembra sprinter del año: Shisospicy. Entrenador, José Francisco D’Angelo. Propietario, Morplay Racing, LLC y Qatar Racing, LLC. Jinete, Irad Ortiz Jr.

Campeón sprinter macho: Book'em Danno. Entrenador, Derek S. Ryan. Propietario, Atlantic Six Racing LLC. Jinete, Paco López.

Campeón Steeplechase: Cool Jet (IRE). Entrenador, Jack Fisher. Propietario, Riverdee Stable. Jinete, Bernard Dalton.

Campeón criador: Godolphin. Producción anual $22,395,556. Ganador de 23 pruebas de grado.

Campeón propietario: Godolphin. Producción anual $22,395,556. Ganador de 23 pruebas de grado.

Campeón entrenador: William Mott. Producción anual $17,159,770. Ganador de 13 pruebas de grado, incluyendo 4, G1.

Campeona hembra en arena: Thorpedo Anna. Entrenador, Kenneth McPeek. Propietario, Hill 'n' Dale Equine Holdings, Inc. (J. G. Sikura), Magdalena Racing (Sherri McPeek). Jinete, Brian Hernández Jr.

Campeón macho en arena: Forever Young (JPN). Entrenador, Yoshito Yahagi. Propietario, Susumu Fujita. Jinete, Ryusei Sakai.

Mejor hembra gramera del año: She Feels Pretty. Entrenadora, Cherie DeVaux. Propietario, Lael Stables. Jinete, John Velázquez.

Campeón gramero macho: Notable Speech (GB). Entrenador, Charles Appleby. Criador, Godolphin. Propietario, Godolphin. Jinete, William Buick.

Caballo del Año: Sovereignty