WBC: Juan Soto vuelve a retirar la botella de Shohei Ohtani

Juan Soto, actual figura de los Mets de Nueva York y la selección de República Dominicana, ha protagonizado un nuevo episodio de rechazo hacia uno de los patrocinadores oficiales del evento al retirar de su vista una bebida energética japonesa durante una comparecencia ante los medios de comunicación.

La escena ocurrió cuando el jardinero dominicano ingresó al salón de conferencias. Antes de emitir cualquier declaración, Soto fijó su mirada en una botella de Oi Ocha, marca de té y bebidas energizantes con fuerte presencia en el mercado asiático y socio comercial de la MLB. Sin mediar palabra, el jugador desplazó el envase fuera del encuadre de las cámaras, repitiendo una conducta que ya había mostrado en jornadas anteriores.

A diferencia de la primera ocasión, donde el gesto generó sorpresa y algunas risas contenidas entre sus colegas, esta vez el jugador contó con un aliado estratégico en su acción. Vladimir Guerrero Jr., inicialista de los Azulejos de Toronto, intervino activamente para ayudar a Soto a despejar la mesa, consolidando una postura conjunta frente a la exposición de productos no solicitados por los atletas.

La razón detrás de este movimiento tiene un nombre propio: Celsius. A finales de 2024, Juan Soto firmó un contrato multimillonario de exclusividad con esta marca de bebidas energéticas. Como embajador global de la compañía, Soto tiene prohibido por contrato asociar su imagen con bebidas de la competencia en eventos públicos de alta exposición.

Shohei Ohtani: El rostro detrás de la bebida rechazada

Oi Ocha (producida por Ito En), tiene como su principal figura global a Shohei Ohtani. La estrella japonesa de los Dodgers de Los Ángeles es el embajador mundial de este té verde, el cual se convirtió en patrocinador oficial de la MLB precisamente por la influencia y el gusto personal de Ohtani por el producto.

Al retirar la botella, Soto no solo protege su acuerdo con Celsius, sino que elimina del encuadre un producto íntimamente ligado a la imagen de su principal competidor por el trono del marketing y el MVP en las Grandes Ligas.