Clásico Mundial: Omar López confirma al abridor de Venezuela contra Nicaragua

La selección de Venezuela continúa su buen ritmo en este comienzo del Clásico Mundial de Beisbol y esperan extender su buen momento en su próximo encuentro, con el lanzador abridor ya confirmado por Omar López.

Los venezolanos estuvieron en tercera la carrera de propinarle nocaut a Israel, pero finalmente no lo lograron, aunque terminaron ganando con una amplia pizarra de 11 carreras por 3 y su mandamás, conversó con los medios luego de ese buen resultado.

Omar López confirma al lanzador de Venezuela contra Nicaragua:

López, fue consultado sobre varios aspectos, no obstante, una de las dudas principales era sobre su posible brazo contra el próximo rival de Venezuela, la selección de Nicaragua.

Aunque algunos consideraban que el candidato estaba entre Eduardo Rodríguez y Antonio Senzatela, lo cierto es que el estratega indicó que el abridor del día lunes será el derecho Yoendrys Gómez.

¿Eduardo Rodríguez será el hombre contra República Dominicana?

Luego de ese tercer duelo, vendrá el choque más complicado en la fase de grupos, el cual será el miércoles contra República Dominicana y ante la decisión de salir con Gómez como tercer abridor, todo parece indicar que Eduardo Rodríguez retará a los quisqueyanos.

No obstante, hay que esperar confirmación por parte del staff venezolano, motivado a que en el duelo de preparación lució mejor Senzatela.