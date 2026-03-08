WBC: Luis Arráez se hace sentir con cuadrangular ante Israel

Suscríbete a nuestros canales

En el encuentro disputado en el loanDepot Park de Miami, Luis Arráez consolidó su papel como bujía ofensiva del equipo dirigido por Omar López. El segunda base venezolano conectó un cuadrangular solitario que amplió la ventaja de la escuadra nacional frente al conjunto de Israel en la quinta entrada.

El batazo de Arráez llegó ante los envíos del lanzador derecho de Israel, Jordan Geber. Con el marcador 5-1 a favor de Venezuela, "La Regadera" castigó una recta de cuatro costuras de 93.2 mph. La conexión registró una velocidad de salida de 98.5 mph y recorrió una distancia de 372 pies por el jardín derecho, con un ángulo de lanzamiento de 27 grados.

Este fue su primer cuadrangular del torneo y su segundo extrabase de la jornada, confirmando su capacidad para generar poder además de su acostumbrado contacto de élite.

Hasta el momento, “La Regadera” suma ocho turnos al bate con cuatro hits conectados, lo que arroja un promedio de bateo de .500 puntos. En su cuenta personal registra un jonrón, un doble y un total de 4 carreras impulsadas para la causa venezolana.

Arráez suma tres cuadrangulares en Clásicos Mundiales.