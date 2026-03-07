WBC: El joven de 17 años que dominó a Aaron Judge en el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 ha entregado uno de los momentos más impactantes en lo que va del torneo. En el Daikin Park de Houston, durante la jornada inaugural del Grupo B, el enfrentamiento entre Estados Unidos y Brasil dejó una secuencia para la historia. Joseph Contreras, un estudiante de secundaria de apenas 17 años, logró dominar a la superestrella de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, en una situación de máxima presión.

Aunque la pizarra final favoreció al conjunto estadounidense con un marcador de 15-5, la actuación del prospecto brasileño se convirtió en el tema principal de conversación. Con las bases llenas y un out en la segunda entrada, el manager Daniel Yuichi Matsumoto confió en el joven lanzador para enfrentar al "Juez", uno de los mejores bateadores de todo el beisbol.

El turno que asombró a Houston

Contreras, hijo del exlanzador cubano y campeón de la Serie Mundial José Ariel Contreras, mostró una madurez impropia de su edad. El plan de ejecución fue directo. El joven inició el duelo con una recta alta de 97 millas por hora que provocó un swing fallido de Judge. Posteriormente, con el conteo en 1-1, Contreras optó por una recta de dos costuras a 94.5 millas por hora.

El resultado del segundo pitcheo fue un rodado hacia la tercera base a bate partido que derivó en una doble matanza inmediata. Esta acción puso fin a la amenaza estadounidense en el episodio y dejó claro que el talento del joven lanzador trasciende su experiencia escolar en el estado de Georgia. "En el momento, simplemente pensé: tengo que ejecutar mis lanzamientos y hacerle out de alguna manera", reflexionó Contreras tras el encuentro.

La sangre ligamayorista corre por las venas de Joseph. Su padre, José Ariel Contreras, lanzó durante 11 temporadas en las Mayores y fue una figura emblemática tanto en Cuba como en los Medias Blancas de Chicago. Los consejos del veterano fueron fundamentales para el desempeño del joven en el montículo. Según Joseph, su padre le instó a atacar la zona de strike sin mostrar temor, una instrucción que el adolescente siguió al pie de la letra.

A pesar de permitir dos hits y una carrera en su labor de 1.1 entradas, la capacidad de Contreras para mantener la calma ante figuras consagradas ha generado expectativas sobre su desarrollo profesional. El manager Matsumoto calificó la actuación como "agresiva" y señaló que este tipo de mentalidad representa el futuro del béisbol brasileño.