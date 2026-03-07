MLB: Futuro de Freddy Peralta con los Mets presenta varias complicaciones

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano Freddy Peralta ha definido sus pretensiones contractuales de cara a su permanencia en Queens. Tras consolidarse como uno de los abridores más consistentes de las Mayores, el derecho busca un acuerdo que garantice su estabilidad profesional hasta el final de su carrera. El escenario para los Mets de Nueva York es favorable en lo deportivo, pero presenta desafíos estructurales debido al contexto administrativo de la Major League Baseball.

Las pretensiones para un nuevo contrato

Peralta ha expresado abiertamente su deseo de firmar una extensión de larga duración. Según declaraciones recogidas por medios locales, el lanzador aspira a un compromiso de siete u ocho temporadas. Esta cifra supera significativamente el acuerdo previo de cinco años y 15 millones de dólares que suscribió originalmente con los Cerveceros de Milwaukee.

Peralta, se encuentra actualmente en el último año de su contrato, bajo el cual percibirá 8 millones de dólares en la temporada 2026. Para el dominicano, este movimiento no representa únicamente una mejora salarial, sino la búsqueda de una seguridad financiera y profesional definitiva en la Gran Manzana, un lugar donde ha manifestado sentirse plenamente adaptado.

Un rendimiento de élite que respalda la inversión

La base de las exigencias de Peralta se sustenta en sus estadísticas recientes. Durante la campaña 2025, el derecho registró un récord de 17 victorias y seis derrotas en 33 aperturas. Su efectividad de 2.70 lo posicionó como el quinto candidato en la votación por el premio Cy Young, demostrando que se encuentra en la plenitud de sus facultades físicas y técnicas.

Su evolución desde su debut en 2018 hasta su llegada a Nueva York refleja un brazo maduro capaz de liderar una rotación competitiva. Los Mets cuentan con la ventaja de evaluar su desempeño durante todo el 2026 antes de comprometer una cifra que, por la duración solicitada, implicaría una inversión de alto riesgo y alta recompensa.

El obstáculo del Convenio Colectivo de Trabajo

A pesar del interés mutuo entre el jugador y la organización, existe un factor externo que complica las negociaciones de largo plazo. Al finalizar la temporada 2026, no solo Peralta ingresará a la agencia libre, sino que también expirará el actual Convenio Colectivo de Trabajo (CBA) entre la MLB y el Sindicato de Jugadores.

Esta incertidumbre sobre las reglas futuras, los topes salariales y la estructura económica del juego genera cautela en las oficinas de los equipos. Firmar contratos de ocho años en un entorno donde las condiciones laborales y financieras podrían cambiar drásticamente tras la negociación de un nuevo CBA resulta arriesgado para cualquier franquicia.