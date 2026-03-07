Kylian Mbappé despierta rumores de romance con una famosa actriz española

Suscríbete a nuestros canales

La vida sentimental del futbolista francés, Kylian Mbappé, vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por su rendimiento en el campo.

En los últimos días, el delantero del Real Madrid ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz española Ester Expósito, un rumor que ha provocado un auténtico terremoto en redes sociales y medios de entretenimiento.

Rumores que rodean a Kylian Mbappé

Las especulaciones comenzaron después de que circularan imágenes y testimonios que situaban a ambos juntos en París.

Según distintas informaciones y fotos difundidas en redes, la supuesta cita habría tenido lugar en un restaurante con vistas a la Torre Eiffel, donde ambos habrían compartido una velada en actitud cercana.

Aunque las fotografías no muestran con total claridad a los protagonistas, el simple hecho de que coincidieran en París fue suficiente para desatar una avalancha de comentarios.

Asimismo, el influencer Aqababe, conocido por revelar supuestas relaciones entre celebridades, aseguró en redes que el futbolista y la actriz de "Élite" estarían saliendo y que incluso habían sido vistos juntos en varias ocasiones recientes.

Según estas versiones, los encuentros no se limitarían a París. También habrían coincidido en Madrid semanas antes, lo que alimentó aún más la teoría de que entre ambos podría existir algo más que una simple amistad.

En uno de los episodios que más ha llamado la atención, testigos aseguraron haberlos visto en un local nocturno, donde habrían pasado gran parte de la velada juntos.

Silencio absoluto de los protagonistas

A pesar del enorme revuelo mediático, ni Mbappé ni Expósito han hecho declaraciones públicas sobre el supuesto romance. El futbolista, que siempre ha sido extremadamente reservado con su vida privada, rara vez comenta asuntos sentimentales en entrevistas o redes sociales.

La actriz española tampoco se ha pronunciado, manteniendo el silencio mientras el rumor continúa creciendo en internet.